Son Dakika... Saat verdiler: Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:43

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:56

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (10 Nisan Perşembe) saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.