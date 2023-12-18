İddialara yanıt verdiler: SADAT, Hamas’a destek sağlıyor mu?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:32

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:32

SADAT’a ilişkin ‘Hamas’a yardım ediyor’ şeklinde öne sürülen iddialar tartışılmaya devam ediyor.

İddialar üzerine ABD merkezli basın kuruluşu Wall Street Journal gazetesi SADAT’a soru gönderdi. Kuruluş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas’a destek vermediğini iddia ederek şu açıklamayı yayınladı:

“Wall Street Journal gazetesi Ortadoğu Muhabiri, Rory Jones, şirketimize gönderdiği 15 Aralık 2023 tarihli epostada gazetede yayınlamak üzere hazırladıkları bir hikayede kullanmak üzere, SADAT’ın HAMAS’a destek verip vermediğini sormaktadır.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. devletlerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına stratejik danışmanlık, özel askeri eğitimler ve lojistik hizmetler sağlayan özel bir şirkettir. Tüm bu hizmetleri uluslararası mevzuata uyarak yürütmeye özen göstermektedir. Dolayısıyla Şirketimiz çatışma bölgelerinde faaliyet göstermemektedir. Şirketimizin temel felsefesi barış ortamının korunmasına yönelik kapasiteyi artırmaya destek verecek projeler üreterek savunma ve savunma sanayi iş birliği alanlarında gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu genel ve özet bilgiden sonra WSJ’nin sorusuna odaklanırsak, açık ve somut olarak şu bilgileri vurgulamakta fayda görüyoruz;

1) Şirketimiz kamu kurumu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na tabi, bağımsız karar ve icra mekanizmasına sahip, herhangi bir mevki veya makamdan emir, talimat almayan özel bir şirkettir.

2) Şirketimizin veya yetkililerinin, alt veya üst düzey hiçbir HAMAS yetkilisi ile direkt veya dolaylı irtibatı bulunmamaktadır.

3) Şirketimiz HAMAS’a teknik, taktik, maddi veya mali bir yardımda bulunmamış, hizmet sunmamıştır. HAMAS’a hizmet vermediğimiz konulara, stratejik danışmanlık, silah, mühimmat veya sistem tedariği, nakdi veya ayni yardım, transfer gibi sayılanlarla sınırlı olmayarak akla gelebilecek tüm şeyler dahildir.

Bu vesile ile insani sorumluluğumuz gereği WSJ üzerinden de ABD ve Dünya kamuoyu ile şu mesajı paylaşmayı görev kabul ederiz;

BM Genel Kurulunda 153 aklıselim ülkenin oyuyla 12 Aralık 2023 tarihinde tekrar “Acil İnsani Ateşkes Çağrısı” kabul edilmiştir. Red oyu vererek soykırıma hizmet eden 10 ülkenin başını ABD çekmektedir. Soykırıma varan katliamın durdurulmasının önündeki tek engel ABD’dir. ABD kamuoyu, vergilerinin, Ortadoğu’nun istikrarını bozmaya, tüm Dünya’yı Ölüdeniz – Lût Gölü çukurunda boğulmaya sürükleyen İsrail’e destek için kullanılmasına bir an önce dur demelidir.”