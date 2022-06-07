Son Dakika: Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
AKP, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini AKP TBMM Başkanlığı'na sundu.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" ifadelerini kullanmıştı.
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