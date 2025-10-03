Son dakika... Saraçhane eylemlerine katıldığı için yargılanan 87 kişinin adli kontrol tedbirleri kaldırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 99 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması 18 Nisan’da görülmüştü.

Polisin zor kullanıp kullanmadığı ve dağılmamakta ısrar edilip edilmediği konusunda ayrıntılı bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme heyeti duruşmayı 3 Ekim'e ertelemişti.

Gazeteciler Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Gökhan Kam, Zeyneb Ceren Kuray, Emre Orman, Yasin Akgül, Hayri Tunç ve Kurtuluş Arı ile avukat sanıklar Baran Nevzacanoğlu, Aziz Can Cengiz, Deniz Demirdögen ve Mine Erdost hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmişti.

"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla yargılanan 87 kişinin ikinci duruşması bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 28 KASIM’DA

Mahkeme, savunması alınmayan bir sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Savunması alınan sanıkların adli kontrol tedbirlerini kaldıran mahkeme, duruşmayı 28 Kasım saat 10.00’a erteledi.