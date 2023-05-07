Son dakika... Seçime 1 hafta kala Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert mesaj: 'Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:19

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de açıklamalarda bulundu.

Burada yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yapan CHP lideri, "Eğer bu ülkede fakirlik varsa sorumlusu fakir olanda değil, sorumlusu devleti yönetenlerdir. Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oy kullanın. Oy kullanın, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim" dedi.

Seçime günler kala dikkat çeken mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar. Onları son kuruşuna kadar alacağım, Türkiye'ye getireceğim. Esnafa, çiftçiye, ev kadınlarına vereceğim. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diye konuştu.

KÜRSÜDE ALİ YEŞİLDAĞ'I SORDU: 'YASAKLIYORLAR NİYE KONUŞTUN DİYE...'

Kılıçdaroğlu, kürsüde Yeşildağ ailesinin en küçüğü Ali Yeşildağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yayınladığı videodaki iddialara da değindi.

CHP lideri, "Dün Ali Yeşildağ diye birisi malum bunlar Saray'a çok yakın insanlar. 1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor. Bunu yasaklıyorlar niye konuştun diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin doğrusu nedir araştıracaksın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeşildağ kardeşlerin en küçüğü Ali Yeşildağ dün akşam saatlerinde 'FETÖ'cü olmakla suçlanan ve iktidara yönelik yayınlar yapan Cevheri Güven'in YouTube kanalında bir video yayınladı. Ali Yeşildağ, 2007’deki Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesinde; Çelebi Holding’in dosyasından “evrak çalarak” devre dışı bıraktıklarını ve IC Yatırım Holding’in kazanmasını sağladıklarını belirten Yeşildağ, Erdoğan’ın bu ihale için 1 milyar dolar aldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Size söz veriyorum bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğim. Bu ülkede her birimiz birbirimize saygı duyacağız. Allah nasip eder de cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğumda hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim.

* Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasında Kırıkkalelilere seslenmek isterim. Buraya bunu yapan CHP değil miydi. Burası küçük bir köy ama Anadolu'nun merkezi. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Maaşta da adalet olacak.

* Yok saydıkları kadınlar bizi başkan yapacak. Kadınlara güveniyorum. Size en ağır hakaretleri yaptılar. Burada benim yapım ona müsait değildir tekrarlamaya. Hiçbir kadın bu ülkede sahipsiz olmayacak. Her kadının sahibi sosyal devlet olacak. Benim size sözüm var. Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğim ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğim.

"OY KULLANIN, DEMOKRATİK YOLLARLA OTORİTER BİR YÖNETİMİ DEĞİŞTİRELİM"

* Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben sizler için çalışacağım. Sahipsiz kalanlardan biri de esnafımız. Esnaf gerçekten zor durumda. Orta direk kalmadı. Herkes zor durumda. Eğer bu ülkede fakirlik varsa sorumlusu fakir olanda değil, sorumlusu devleti yönetenlerdir. Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oy kullanın. Oy kullanın, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim.

* Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar. Onları son kuruşuna kadar alacağım, Türkiye'ye getireceğim. Esnafa, çiftçiye, ev kadınlarına vereceğim. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

"BENİM MİLLİYETÇİLİĞİMİ SORGULAYACAK ADAM DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

* Şimdi bir de bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban yani Kılıçdaroğlu, kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Milliyetçilik herkesi kucaklamak demektir.

* Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlerin ayağına hakimleri savcıları götürürse, kim şehitlere kelle derse Allah bin belasını versin. Sinan Ateş'i unuttuğumu sanmayın. Ankara'nın göbeğinde güpegündüz uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş'in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım yargıya teslim edeceğim.

KÜRSÜDE ALİ YEŞİLDAĞ'I SORDU

* 15 Temmuz şehitleri var, para toplandı. Vatandaş dünyanın parasını verdi. Nerede bu paralar. Ya şehidin parasına el uzatana adamdan milliyetçilik olur mu ya, bunlar mı milliyetçi!

* Dün Ali Yeşildağ diye birisi malum bunlar Saray'a çok yakın insanlar. 1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor. Bunu yasaklıyorlar niye konuştun diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin doğrusu nedir araştıracaksın. Malı götürecekler. 418 milyar dolar götürdüler, 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.