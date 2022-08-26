Son Dakika... Sedat Peker'den 'Gülşen' tepkisi: 'Eskiden olsa...'

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:05

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Peker, "Eskiden olsa, bu olaydan çok kar ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Bu olaydan bile halkın büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız" dedi.

Peker'in açıklamaları şöyle:

"1-) Ulan arkadaş, nasıl bir kahpe döneme denk geldik, vallahi anlamıyorum. Garip gureba iş bulmak için devlete müracaat eder. Bunların atadığı müdürler, o gariplerden cinsel olarak faydalanır. İnsanlar çocuklarını Kuran öğrensin diye Kuran Kurslarına gönderir. Orda da

2-)… hoca olduğunu söyleyen şerefsizler, ufacık erkek çocuklarından cinsel olarak faydalanır. Atadıkları Aile Bakanı, “bir kereden bir şey olmaz”der. Atadıkları Adalet Bakanı ise, “küçüklerin rızası varsa sorun yok”der. Fakat herkesin ağzında da Hz. Ömer’in adaletini anlatan…

3-)… sözler var. 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde, yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hz. Ömer’in adaleti? Şarkıcı Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak.

4-) Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın. Şarkıcı Gülşen konusunda, birkaç radikal manyağın haricinde, yapılanlardan hiç kimse mutlu değil. Eskiden olsa, bu olaydan çok kar ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Bu olaydan bile halkın

5-)… büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız. Sizi bir tek Yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki, Yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti. Garip gurebanın, fakir fukaranın kısacası tüm mazlumların göz yaşlarına YENİLECEKSİNİZ…"