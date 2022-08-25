Şirin Payzın, Soylu'ya yanıt verdi: Umarım Sedat Peker'in ifşaları doğru çıkmaz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:40

Şirin Payzın, Engin Levent Soylu ve şirketi hakkındaki iddiaları dile getirmesinin ardından kendisini “Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın” diyerek hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu hakkındaki iddialarını hatırlatan Payzın, "Umarım Sedat Peker'in ifşaları ve başka kaynaklardan gelen bilgiler doğru çıkmaz. Savcılar devreye girsin ve bu iddiaları araştırsınlar. Biz de 'Gerçekten bu iddialar külliyen yalanmış' diyelim. Biz soru soruyoruz ve cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun 'görevi bırakırım' sözlerine de değinen Payzın, "Bakan Soylu, 'Benimle ilgili iddialar sonuna kadar araştırılsın' demişti ama olmadı. Nereden para aldıklarını bildiğimiz troller ayağa kalktı.Soylu açıklamasında niye 1 hafta süre verdi bilmiyoruz. Şerefliyim, kendimi yakarım, görevi bırakırım lafları Türk siyasetinde çok duyduğumuz şeyler. Bunları bırakalım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamalarda yeni mezun subaylara "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet'el Kürsi'lerle çıkın. Biliniz ki Allah sizin muhafazanızdır" ifadeleriyle seslenmişti.

Şirin Payzın ise Soylu'nun bu sözlerine "Burası laik bir ülke unuttu galiba. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaparak tepki göstermişti.

Soylu, Payzın'ı "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" sözleriyle hedef almıştı.