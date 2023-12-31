Son Dakika: Selahattin Demirtaş hayatını kaybeden babası Tahir Demirtaş’ın cenazesine katılmayacak

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:59
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi. Uzun süredir kronik rahatsızlıklar yaşayan Demirtaş’ın 31 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Medyascope’tan Ferit Demir’in haberine göre, Demirtaş’ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş’ın kaldığı Edirne Cezaevi’ne gitti. 

Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmayacak. Demirtaş’ın avukatlarına, “Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayın” dediği aktarıldı.


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