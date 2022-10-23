Selahattin Demirtaş'tan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt: "Diyarbakır'a bir daha gidersen 'Kim hırsız' diye bir sor"
Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sarf ettiği "Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil" sözlerine yanıt verdi.
Diyarbakır'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak, "7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü evladımızı Diyarbakır Caddesi’nde şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Ah, ah… İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah’ın izniyle soracaklar. Bugün bir kez daha görüyorum ki her gecenin bir sabahı olduğu gibi Diyarbakır’ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor" demişti.
Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor!— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 23, 2022
Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor.
Yalnız, mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz. pic.twitter.com/pCH2BH0PCD
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