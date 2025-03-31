Son Dakika... Sessizliğini bozdu! Devlet Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı: 'Geciktirmemek ve sahip çıkmak önemli'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 08:42

Güncelleme: 31.03.2025 - 09:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" dedi.

Bahçeli'nin yazısı bugün Türkgün gazetesinin manşetinden yayınlandı. MHP'nin bugün yayınlanacağını duyurduğu yazıda Bahçeli'nin hangi konulara değineceği merak konusuydu.

Bahçeli "Türkiye'de, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini" belirtti. Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini söyleyen Bahçeli, "ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın vasat bulmakta" olduğunu kaydetti.

Haberde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı çağrı 'tarihi' olarak nitelendi.

Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA' ÇAĞRISI

Milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen temizleneceğini belirten Bahçeli, "Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etme- ye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanların devrede olduğunu belirten Bahçeli, "O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir yaşama kavuşmasına vesile olacaktır" ifadesini kullandı.