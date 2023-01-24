Son dakika... Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 14:17
Son dakika... Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı
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Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.


Sinan Ateş Cinayet Cinayet Dosyası

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