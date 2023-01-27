Son Dakika: Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:16

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:46

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sert ifadeleri dikkat çekmişti. Ateş'in ailesi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Yalçın'ın sözlerine zehir zemberek yanıt verdi.

"Şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır" ifadelerini kullanan Ayşe Ateş şunları kaydetti:

"Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?

Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz bunu inandırıcı bulmadık.

Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu beyefendinin oğlu (Allah rahmet eylesin) vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı.

Maksadım, satır satır şerh düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü Şehit Sinan Ateş'in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım; hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır.

"KÖR, SAĞIR, DİLSİZ DEĞİLİZ"

Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir.Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikasti kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz.

Gerisi bizim için lafügüzaf.

Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki ıehidimizin kırkı çıkmadan ger ekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan ve benzeri açıldamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile ..."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, son dönemde partisi aleyhinde iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak yazılı bir açıklama yapmıştı. Sinan Ateş cinayetine gönderme yaptığı açıklamasında Yalçın, “Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.