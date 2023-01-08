Ahmet Şık'tan MHP'li Semih Yalçın'a: Hapiste gereken kişinin partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında TBMM’ye soru önergesi veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef aldı. TİP milletvekili Ahmet Şık, kendisine hakaret eden Yalçın için, "Hukuk devleti olsa hapiste gereken kişinin partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal" ifadelerine yer verdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini Meclis gündemine taşımıştı.
Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede soruşturma aşamasında yaşananları sormuştu.
MHP’Lİ YALÇIN KÜPLERE BİNDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, verdiği önergeyi gerekçe göstererek Ahmet Şık’ı Twitter’dan hedef aldı.
MHP’li Yalçın, “Ahmet Şık adındaki tipsiz, hakkımızda Meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor. Behey densiz, behey PKK artığı, behey CIA’in oyun uşağı! Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak! Sen kim, bizimle aşık atmak kim!” ifadelerine yer verdi.
Ahmet Şık adındaki tipsiz, hakkımızda Meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) January 8, 2023
Behey densiz, behey PKK artığı, behey CIA'in oyun uşağı! Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak! Sen kim, bizimle aşık atmak kim!
ŞIK’TAN YANIT GECİKMEDİ
Yalçın’ın hakaret dolu açıklamasına yanıt veren Ahmet Şık, Ateş cinayetine MHP’nin adının karıştığını hatırlattı.
Şık şu ifadelere yer verdi:
- Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal. https://t.co/n0S06pQQJF— ahmet şık (@sahmetsahmet) January 8, 2023
AHMET ŞIK’IN SORU ÖNERGESİ
Konuyu Meclis gündemine taşıyan Şık, yaşananları Susurluk kazasına benzeterek soru önergesinde şu ifadelere yer vermişti:
- Devlet içi iktidar çekişmelerinin yoğunlaştığı her dönemde gerçekleşen Susurluk vakası gibi olaylara, bir yenisi daha eklenerek; 30 Aralık 2022 Cuma günü, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski başkanı Sinan Ateş isimli şahsa Ankara’nın merkezinde motosikletli tetikçiler tarafından suikast düzenlenmiş ve şahıs hayatını kaybetmiştir.
- Konuyla ilgili olarak kamuoyunun yeterli tahkikat yürütülmediğine ilişkin çekinceleri bulunmaktadır. Cinayetle ismi anılan Milliyetçi Hareket Partisi/Ülkü Ocakları mensuplarının sayısı gözetildiğinde, saldırının siyasi bir suikast olması ihtimali kuvvetlenmektedir ve kamuoyunu aydınlatmak için, medyada gündeme getirilmiş aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekliliği hasıl olmuştur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- 'Yasa toplumda bir kaos yaratır'
- İşte 6'lı masanın ‘başörtüsü’ teklifi