Ahmet Şık'tan MHP'li Semih Yalçın'a: Hapiste gereken kişinin partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal

Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:32

Güncelleme: 08.01.2023 - 18:32

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini Meclis gündemine taşımıştı.

Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede soruşturma aşamasında yaşananları sormuştu.

MHP’Lİ YALÇIN KÜPLERE BİNDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, verdiği önergeyi gerekçe göstererek Ahmet Şık’ı Twitter’dan hedef aldı.

MHP’li Yalçın, “Ahmet Şık adındaki tipsiz, hakkımızda Meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor. Behey densiz, behey PKK artığı, behey CIA’in oyun uşağı! Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak! Sen kim, bizimle aşık atmak kim!” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Şık adındaki tipsiz, hakkımızda Meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor.



Behey densiz, behey PKK artığı, behey CIA'in oyun uşağı! Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak! Sen kim, bizimle aşık atmak kim! — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) January 8, 2023

ŞIK’TAN YANIT GECİKMEDİ

Yalçın’ın hakaret dolu açıklamasına yanıt veren Ahmet Şık, Ateş cinayetine MHP’nin adının karıştığını hatırlattı.

Şık şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal. https://t.co/n0S06pQQJF — ahmet şık (@sahmetsahmet) January 8, 2023

AHMET ŞIK’IN SORU ÖNERGESİ

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Şık, yaşananları Susurluk kazasına benzeterek soru önergesinde şu ifadelere yer vermişti: