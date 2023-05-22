2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş görüşmesi başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme başladı. Öte yandan Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ne karar vereceğini açıklaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:16
Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki kritik görüşme başladı.

Görüşme, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

OĞAN BUGÜN, ÖZDAĞ İSE YARIN KARARINI AÇIKLAYACAK

Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ne karar vereceğini açıklaması bekleniyor. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.

Öte yandan ATA İttifakı'nın dağıldığı belirtilirken, ittifakta yer alan Adalet Partisi ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.


Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş AKP

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