2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ yeniden görüşecek: Saat verildi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya gelecek. Kritik görüşmenin saati de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:38
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ yeniden görüşecek: Saat verildi
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Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yeniden görüşecek.

Görüşme saat 18.00'de gerçekleşecek.

CUMA GÜNÜ GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna az bir zaman kala; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya gelmişti.

İki isim cuma günü 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde toplanmıştı. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılamıştı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etmişti. Merakla beklenen görüşme saat 14.50 civarında sona ermişti.

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu "Güzel bir toplantı yaptık" derken, Zafer Partisi lideri Özdağ da Ata İttifakı'nda yapılacak istişare sonrası ikinci tur kararının açıklanacağını söylemişti.


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