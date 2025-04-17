Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan açıklama: 'Tedaviye yanıt veriyor'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:40

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saatlik ameliyat geçiren ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

"TEDAVİLERE YANIT VERİYOR"

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cavlan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

"Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.

İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var. Önceki tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Daha kuvvetli tedaviler veriyoruz. Hastamızda böbrek yetmezliği yok.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz.

Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada da yüksek."