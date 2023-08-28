Son dakika... Sosyal medyadan duyurdu: Gazeteci Gökhan Özbek'e gözaltı
Son dakika... 23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, evine polis geldiğini ve arama yaptıklarını duyurdu.
23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından “Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…” diye yazdı.
Ayrıntılar geliyor...
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