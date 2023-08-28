Son dakika... Sosyal medyadan duyurdu: Gazeteci Gökhan Özbek'e gözaltı

Son dakika... 23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, evine polis geldiğini ve arama yaptıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:30
Son dakika... Sosyal medyadan duyurdu: Gazeteci Gökhan Özbek'e gözaltı
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23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından “Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…” diye yazdı.

Ayrıntılar geliyor... 


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23 derece Gökhan Özbek gözaltı

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