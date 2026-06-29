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Son dakika... Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Son dakika... Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

29.06.2026 11:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

İktidara yakın Turkuvaz Medya üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la akraba Albayrak ailesini hedef alan sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar gözaltına alındı.

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Sosyal  medyada paylaştığı videolar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma açılıp, yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Panama bayraklı kruvaziyerden indikten sonra kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi. 

Tanrıyar’ın Kuşadası’nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tanrıyar, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, iktidara yakın Turkuvaz Medya'yı hedef alan ifadeler kullanmıştı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını da yaptığını hatırlatıp "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" demişti. 

Kısa sürede gündem olan ve AKP çevrelerinde büyük rahatsızlığa yol açan yayın üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında ı"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla res'en soruşturma başlatılmıştı. 

ÖZEL'İ HEDEF ALINCA 'CESARET ANA' OLDU!

Tanrıyar, Youtube üzerinden yaptığı yayınlarda sık sık Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ve Özel'in kurmaylarına yönelik çirkin iddialarda bulunmasıyla öne çıkıyordu. Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tanrıyar hakkında sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 

Tanrıyar, CHP'ye yönelik bu yayınları sürdürdüğü sırada AKP'ye yakın medyadada büyük destek buluyordu. İktidara yakın İhlas Medya bünyesindeki TGRT Haber'in ekran yüzlerinden Fuat Uğur da bu isimler arasında önde geliyordu. Uğur, Tamar Tanrıyar'a çirkin iddiaları için desteğini Tanrıyar'ı "Cesaret Ana" ilan ederek göstermişti.

Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel gusül abdesti alması gereken ağzıyla Tamar Tanrıyar gibi bir kadına, CESARET ANA’ya Deli Karı diye hakaret etti. Bu hakaretin sebebi Tamar Tanrıyar’ın Özgür Özel’in özel kalem müdiresi ile ilişkisinin olduğunu söylemesi mi? Böyle hakaret edince iddia ortadan kalkmıyor ki" demişti. 

İlgili Konular: #Tamar Tanrıyar

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