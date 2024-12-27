Can Tanrıyar'ın 'yağma' suçundan yargılanmasına devam edildi: Gocunmadan 8 ay hapis yattım

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:18

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar'ın, kırmızı bültenle aranan firari Muhammed Yakut ile birlikte, Met-Gün İnşaatın sahibi Metin Güneş'e yönelik, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla 7.5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya dün devam edildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanılar Can Tanrıyar ile Eşi Tamar Tanrıyar katıldı. Met-Gün İnşaatın sahibi müşteki Metin Güneş ile Abdulkadir Güneş duruşmaya katılmadı. Mahkemede tarafların avukatları da hazır bulundu.

"GOCUNMADAN 8 AY YATTIM"

Tutuksuz sanık Can Tanrıyar, mahkemedeki savunmasında, haksız yere yargılandığını savunarak, "Şirketi basan insanlarda sonunda yargılandı ama biz burada haksız yere bulunuyoruz. Bizi gören herkes bize bu davayı soruyor, insanlara ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Bizim bu olayla ilgili hiçbir alakamız yok. Bu işler kulaktan dolma bilgilerle ilerlemeye başladı. 8 ay boyunca gocunmadan hapis yattım, artık mahkemeden beraatımı talep ediyorum" dedi.

"YALAN ÜSTÜNE YALAN"

Tutuksuz sanık Tamer Tanrıyar ise savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Yalan üstüne yalan söyleniyor. Bir yağma girişimi olmadığı bellidir. Kamera kayıtlarıyla ve her türlü kanıtla üzerimize atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve ben bir suç işlemedik. Ben artık beraatımı istiyorum, bana hakkımı verin" ifadelerini kullandı.

Müşteki Metin Güneş'in avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti. Görüşü sorulan duruşma savcısı, Can Tanrıyar ile Tamer Tanrıyar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.