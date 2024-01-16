Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda 'teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 19:21

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:32

TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkere, DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Tezkerede, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu belirtildi.

"TÜM DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ"

Tezkerede şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz tutum sergilemelerini beklemekteyiz."

CHP VE SAADET 'AYRI BİLDİRİDEN' VAZGEÇMİŞTİ

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve SAADET, aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tezkeresine evet deme kararı almıştı. Böylece iki parti, ayrı bildiri yayımlama kararından vazgeçmişti.

İktidar partisiyle aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine evet diyeceğini ifade etmişti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un birlik görüntüsü sağlaması için tezkerenin daha olumlu olacağı görüşünde olduğu belirtilmişti.