Son Dakika... TBMM'de yeni grup kuruldu: İlk toplantısı yarın!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:58

Güncelleme: 14.01.2025 - 20:09

Edinilen bilgiye göre, TBMM’de Yeni Yol grubu kurulmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Gelecek ve Saadet ile DEVA partili milletvekillerinden oluşan ve resmi ismiyle “Saadet” grubundan istifa eden milletvekilleri, yeni kurulan Yeni Yol partisine geçtiklerine ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. Böylece TBMM’de “Yeni Yol” grubu oluşturuldu.

YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ

Yeni Yol’un grup yönetimi de belirlendi. Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanvekili eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yeni Yol’un Grup Başkanı oldu. Eski DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile eski Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da Yenil Yol'da grup başkanvekili olarak görev yapacak. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise Katip Üye oldu.

Yeni Yol ilk grup toplantısını yarın yapacak. Grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın konuşma yapması bekleniyor.