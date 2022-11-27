Son Dakika: TKH Genel Başkanı Tekerek dahil 24 partili gözaltına alındı

27 Kasım 2022 Pazar, 14:08

İlerici Kadınlar Derneği’nin İstanbul Kadıköy’de yapacağı 25 Kasım eylemine polis sert müdahalede bulundu.

İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in de aralarında bulunduğu 24 partili gözaltına alındı. Gözaltıların TKH İl Binası'na girilerek yapıldığı öğrenildi.

Gözaltıların il basına girilerek yapıldığı öğrenildi. TKH tarafından yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İlerici Kadınlar Derneği tarafından yapılmak istenen basın açıklaması polis saldırısı ile engellendi. Polisin gayrı meşru tutumu sonucu başta Parti Genel Başkanımız Aysel Tekerek, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil , İstanbul İl Sekreterimiz Kamil Tekerek, Parti MK üyelerimiz Ali Öztutan, Evrim Saldıran, Özgür Karadaş olmak üzere parti üyesi ve yöneticisi, İKD üyesi ve yöneticisi toplam 23 kişi gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

"Seçimler öncesi Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı’nın yapacağı basın açıklamasının polis müdahalesiyle engellenmesi kabul edilemez" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

'Kadına şiddete hayır' diyenlere yönelik polis şiddetini protesto ediyoruz.

Kimsenin anayasanın üzerinde olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz! İstanbul Valiliği, Kadıköy Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürü, suç işlemektedir. Seçimlere katılma hakkına sahip bir partinin genel başkanının engellenmesi ve gözaltına alınması anayasal suçtur!

Baskıya, engellemeye ve istibdat rejimine asla boyun eğmeyeceğiz!"

Hukuksuzca gözaltına alınan İKD'li arkadaşlarımızı serbest bırakın

Kahrolsun AKP diktatörlüğü!#25KasımdaSokaktayız #25Kasım pic.twitter.com/bPHkAjERrG — İlerici Kadınlar Derneği - İKD (@ikd_sosyalmedya) November 27, 2022

İKD'DEN AÇIKLAMA: "DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

İKD'den yapılan açıklamada ise ,"Bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için İstanbul Kadıköy’de yapacağımız basın açıklaması öncesinde aralarında Genel Sekreterimiz Nuray Yenil, dernek yöneticilerimiz ve üyelerimiz olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alınmıştır. Bu saldırı, diğer birçoğu gibi ülkemizdeki hukuksuzluğun açık göstergesidir ve kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

"Gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Ülkemizde laikliği ve dolayısıyla hukuku ayaklar altına alan iktidar kadın düşmanlığını da bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele yerine kadına şiddeti alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki, İlerici Kadınlar Derneği bir adım bile geri atmaksızın gericiliğe ve sömürüye karşı laiklik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyüterek sürdürecektir.

Bilsinler ki, mücadelemiz onların karanlık sömürü düzenini sonlandırana kadar sürecektir!"