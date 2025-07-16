Son dakika... Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul'a sevk edildi!

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’a sevk edildi.

Çalık hakkında bugün bir karar çıkabilir.

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Adli Tıp'a sevk edildi" dedi.

ÇALIK’IN AVUKATI CUMHURİYET’E KONUŞTU

Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği Sağlık Kurulu raporuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini söyledi.

Sağlık kurulu raporunda, "Akut Myeloid Lösemi (AML M4)" ve "mukoepidermoid karsinom" tanılı Mehmet Murat Çalık'ın cezaevi koşullarında kalmasının, lösemi nüksü ve hayatı tehdit edici enfeksiyon riskini artırabileceği ve Çalık'ın infazının ceza infaz kurumunda devam edip etmemesi veya konutta infazının uygunluğu konusunda nihai kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesini uygun olduğu bildirilmişti.

AMELİYAT EDİLİP, ANJİYO OLMUŞTU

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine tekrar gönderilen ve cezaevinde rahatsızlanarak anjiyo olduktan sonra da cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapılmıştı.

Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bunun üzerine geçen ay acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık, ameliyattan üç gün sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirmişti.

Bugün anjiyo olan Çalık, sağlık durumu ciddiyetini korumasına rağmen yeniden cezaevine gönderilmişti.

“TUTUKLULUĞUNA DEVAM” KARARI GELMİŞTİ

Süreç devam ederken aylık tutukluluk incelemesi yapan Sulh Ceza Hakimliği, Çalık'ın tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

ADLİ TIP RAPOR BEKLENİYORDU

Adli Tıp Kurumu'ndan Mehmet Murat Çalık'ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin rapor bekleniyor.