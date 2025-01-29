Son dakika... Tutuklu bulunan HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:45

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:49

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.