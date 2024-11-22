Süleyman Soylu yine 'helallik' dedi: Sırrı Süreyya Önder'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yanıtı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:06

Güncelleme: 22.11.2024 - 00:06

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı.

Oylama öncesi söz alan İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Çalışma yapan bütün gruplara teşekkür ederiz. Böyle bir mutabakat içerisinde bir çalışma yapıldığı için teşekkür ediyorum. Elbette eleştiriler olacak ancak tartışmadan yapıldı, herkes ayrı bir katkı sundu. Sayın Önder, helallik meselemiz olmasına rağmen tatlıya bağladık mı?" diye sordu.

ÖNDER: HELLALİK İŞİN KOLAY KISMI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "Barış gelsin. Bir de Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a sormam lazım ama helallik işin kolay kısmı, önce bir barış gelsin. Şu barışı bir teminat altına alalım" yanıtını verdi.

"DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY, BİRAZ DAHA TADINA VARSANIZ TADINDAN YENMEYECEK"

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün, "Bu kanundaki çalışmaları ortak akılla, tüm partilerimizle yürüttük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" sözlerine Önder, "Demokrasi böyle bir şe, biraz daha tadına varsanız tadından yenmeyecek inşallah" karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "Bu yasanın görüşmeleri sırasında muhalefetin itirazlarını müzakere ederek geri çeken ve bu çerçevede bir demokratik tutum gösteren arkadaşlara teşekkür ederim. Muhalefet burada yapıcı bir rol oynamaktadır" dedi.