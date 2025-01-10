DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti

DEM Parti İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yapacağı görüşmenin saati belli oldu.

DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:09

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyetinin hafta sonu Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yapacağı görüşmenin saati belli oldu. 

DEM Parti İmralı Heyetei, 11 Ocak'ta Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ı, 12 Ocak'ta ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

'AÇIKLAMA DAHA SONRA, KAPSAMLI YAPILACAK' 

DEM Parti tarafından yapılan paylaşımda, “DEM Parti İmralı Heyetinin 11 Ocak Cumartesi Edirne'de Demirtaş, 12 Ocak Pazar Kandıra'da Figen Yüksekdağ'a yapacağı ziyaretlerinin saati 13.00 olarak planlanıyor” denildi. 

Açıklamada ayrıca heyetin görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmayacağı da belirtilerek, “Açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılması planlıyor” ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #Dem Parti #Selahattin Demirtaş

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