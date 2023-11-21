Taciz iddialarının ardından: Ümit Dikbayır kararını değiştirdi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:48

Güncelleme: 21.11.2023 - 15:48

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “İstifa edeceğinizi söylemiştiniz, vazgeçtiniz mi?” sorusunu cevapladı.

Dikbayır “Evet, vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim. Saat 15.00’te de sosyal medyadan bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin lideri Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Akşener ise “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazmıştı.



