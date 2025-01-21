Son Dakika... Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin Antalya'da düzenlenen 4. İl Başkanları Çalıştayın'daki konuşması nedeniyle dün sabah saatlerinde "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Zafer Partililer, genel başkanlarına destek olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanmaya başladı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, adliyenin önü de polis barikatlarıyla kapatıldı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Özdağ, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldükten sonra savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Ümit Özdağ'ın avukatı Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Paşa Büyükkayaer, adliyede soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Büyükkayaer, Özdağ'ın Suriye konusundaki paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Büyükkayaer'in açıklaması şöyle:

"CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

"Sayın Genel Başkan hakkında, pazar günü Antalya'da il başkanları toplantısında yaptığı bir konuşma sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmış. Akabinde pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın avukatı bir şikayet dilekçesi vererek Ümit Hoca hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ardından bu iki dosyayı birleştirerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılıp Sayın Müvekkilim Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilmiş.

"SURİYE POLİTİKASINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLARI DA DOSYAYA DAHİL EDİLDİ"

İlerleyen süreçte savcılık soruşturmayı genişleterek müvekkilim özellikle Suriye politikasına ilişkin bazı paylaşımlarını da dosyaya dahil ederek halkı kin ve düşmanlığa suçlamasıyla ikinci bir suçlama dosyaya eklenmiş. Halihazırda dosyada beklenen bir rapor daha var emniyet tarafından. Kuvvetle muhtemel müvekkilim diğer başka paylaşımları da dosyaya dahil edilerek halkı düşmanlığa kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yönünden de özellikle soruşturma yürütülecek. Sayın Genel Başkan şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde durumu iyi. Rosya, raporu, dosya geldikten sonra da savcılığa ifade vermek üzere sevk edilecek."

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın getirilmesinin beklendiği İstanbul Adliyesi'ne CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez ile Zafer Partili Bartu Soral destek için adliyeye geldi.

ÖZGÜR ÖZEL ADLİYEYE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Ümit Özdağ'a destek olmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bir kısım sosyal medya paylaşımlarında ve yayın organlarında Ümit Özdağ soruşturması ile ilgili “kendisinin yeni çözüm süreci ile ilgili söylemlerinin suç unsuru sayıldığı” yönündeki manüpilasyon nitelikli açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi adı geçen hakkında süreklilik arz edici şekilde Halkı Kin ve Düşmalığı Tahrik Edici ve Cumhurbaşkanına Hakaret Edici filleri soruşturma kapsamındadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu.