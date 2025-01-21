Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek için 'Vatan Emniyet' önünde toplanıldı

Zafer Partililer, gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için İstanbul Fatih'te Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası önünde toplandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek için 'Vatan Emniyet' önünde toplanıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 00:16

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Güvenlik Şube ekiplerince İran Caddesi’ndeki bir restorantta gözaltına alındı. 

Ümit Özdağ'ın karayolu vasıtası ile Ankara'dan İstanbul'a getirileceği aktarıldı.

PARTİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Zafer Partisi'nin 'Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz' çağrısına yurttaşlar katılım gösterdi.

Ayrıca Ümit Özdağ'a destek vermek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve birçok siyasi isim de Vatan Emniyet önünde toplantı.

"EZİYET ÇEKTİRİRCESİNE..."

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Kendisi her türlü dili kullanırken, AKP kongrelerinde, AKP Genel Başkanı sıfatı ile sorun olmuyor fakat kendisine bir cevap verilirken Cumhurbaşkanı sıfatı olarak hakaret kabul ediliyor. (Ümit Özdağ) Adeta eziyet çektirircesine bu akşam yemekteyken hoyratça gözaltına alındı. Sonra karayolu ile İstanbul'a çıkartıldı. Geceyi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde geçirecek. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü başından itibaren hukuksuz bir işleyiş bu."


Etiketler: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ #Ali Mahir Başarır

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