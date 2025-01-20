Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Asla tasvip etmiyoruz'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:14

Güncelleme: 20.01.2025 - 23:14

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Güvenlik Şube ekiplerince İran Caddesi’ndeki bir restorantta gözaltına alındı.

"ZARARLI BULUYORUZ"

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Antalya’da Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sebebiyle Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’a götürülmesi kabul edilemez.

Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz. Sn. Cumhurbaşkanına da dahil olmak üzere siyasetçilere ve/veya makamlara yapılan itham ve hakaretlerde hızlıca gözaltına alma yöntemi yerine normal mahkeme süreçleri izlenmelidir.

Böylesi hassas bir süreçte toplumsal tansiyonu yükseltecek bu tür gözaltıları asla ve asla tasvip etmiyor, demokrasimiz için son derece zararlı buluyoruz. Bu vesileyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."