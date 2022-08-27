Son Dakika: Yandaş Yeni Şafak'ın manşetine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt: 'Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş Yeni Şafak gazetesinin manşetine sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi.
Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde 'Bay Kemal'in köstebeği kim?' başlıklı bir haber yayımlandı. Gazete haberinde, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim” ifadelerine yer verildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu manşete sosyal medya hesabı Twitter'dan sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi.
EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor! pic.twitter.com/gAtd33FeLi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 27, 2022
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