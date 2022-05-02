Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den 'Man Adası' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Man Adası ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra şirketin kapandığını belirtti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Man Adası ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dava konusu olan Man Adası iddialarını yerinden incelediğini belirten Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket, Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Tam 15 milyon dolarlık para transferini içeren, "vergi cenneti" Man Adası merkezli bu olay, ilk olarak 2017'de gündeme gelmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanıt olarak gösterdiği tüm dekontların doğruluğu kabul edilmesine rağmen takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun iddialarının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspat et, ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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