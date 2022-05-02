Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den 'Man Adası' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Man Adası ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra şirketin kapandığını belirtti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Man Adası ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dava konusu olan Man Adası iddialarını yerinden incelediğini belirten Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket, Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış" ifadelerine yer verdi.
???? Man Adası— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022
??Vergi cenneti
??????Zenginlerin gözdesi pic.twitter.com/7BGrApn0a6
Bir dönemin ana gündem konusu olan Man Adası'ndan seslenen Çömez, şunları belirtti:
"Man Adası’na geldim. Hani şu vergi cenneti olan ada. Para AKlanan ada. Ne menem bir yermiş, göreyim dedim…"
Man Adası’na geldim.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022
Hani şu vergi cenneti olan ada.
Para AKlanan ada.
Ne menem bir yermiş, göreyim dedim… pic.twitter.com/x6oscF9oKq
???? Man Adası— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022
??Vergi cenneti
??????Zenginlerin gözdesi pic.twitter.com/7BGrApn0a6
NE OLMUŞTU?
Tam 15 milyon dolarlık para transferini içeren, "vergi cenneti" Man Adası merkezli bu olay, ilk olarak 2017'de gündeme gelmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanıt olarak gösterdiği tüm dekontların doğruluğu kabul edilmesine rağmen takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun iddialarının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspat et, ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Birinci'den tepki çeken 1 Mayıs paylaşımı
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan '1 Mayıs' ve 'asgari ücret' açıklaması