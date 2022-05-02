Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den 'Man Adası' paylaşımı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:25

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Man Adası ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dava konusu olan Man Adası iddialarını yerinden incelediğini belirten Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket, Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış" ifadelerine yer verdi.

???? Man Adası

??Vergi cenneti

??????Zenginlerin gözdesi pic.twitter.com/7BGrApn0a6 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022

Bir dönemin ana gündem konusu olan Man Adası'ndan seslenen Çömez, şunları belirtti:

"Man Adası’na geldim. Hani şu vergi cenneti olan ada. Para AKlanan ada. Ne menem bir yermiş, göreyim dedim…"

Man Adası’na geldim.

Hani şu vergi cenneti olan ada.

Para AKlanan ada.

Ne menem bir yermiş, göreyim dedim… pic.twitter.com/x6oscF9oKq — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022

???? Man Adası

??Vergi cenneti

??????Zenginlerin gözdesi pic.twitter.com/7BGrApn0a6 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 1, 2022

NE OLMUŞTU?

Tam 15 milyon dolarlık para transferini içeren, "vergi cenneti" Man Adası merkezli bu olay, ilk olarak 2017'de gündeme gelmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanıt olarak gösterdiği tüm dekontların doğruluğu kabul edilmesine rağmen takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspat et, ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.