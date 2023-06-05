Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'dan boşalan koltuğa, eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.
Kalın, adının MİT Başkanlığı'nda geçmesinin ardından Twitter profilini değiştirmişti...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır" denildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
ATAMA KARARI SONRASI KALIN'DAN PAYLAŞIM
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalın paylaşımında, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadesini kullandı.
Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O— İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023
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