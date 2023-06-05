Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 21:21
Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
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Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'dan boşalan koltuğa, eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.

Kalın, adının MİT Başkanlığı'nda geçmesinin ardından Twitter profilini değiştirmişti...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır" denildi.

ATAMA KARARI SONRASI KALIN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalın paylaşımında, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadesini kullandı.


İbrahim Kalın Hakan Fidan MİT

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