Son dakika... İletişim Başkanlığı duyurdu: MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 21:21

Güncelleme: 05.06.2023 - 21:41

Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'dan boşalan koltuğa, eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.

Kalın, adının MİT Başkanlığı'nda geçmesinin ardından Twitter profilini değiştirmişti...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır" denildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023

ATAMA KARARI SONRASI KALIN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalın paylaşımında, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadesini kullandı.