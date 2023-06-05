İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi
Son günlerde adı MİT Başkanlığı için geçen İbrahim Kalın'ın, 6 Temmuz’da Yavuz Bingöl’ün de aralarında olduğu isimlerle vereceği konser iptal edildi.
Hakan Fidan’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na getirilmesine kesin gözüyle bakılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konseri iptal edildi.
Açıklanan programa göre Kalın, 6 Temmuz’da Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecekti. Kalın’a sahnede Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz eşlik edecekti.
Bu isimlerden oluşan İrfani Türküler ekibi, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak AKM’de konser vermiş, sahnede konuşan Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var” demişti.
İrfani Türküler ekibinin 6 Temmuz 2023 günü saat 21.00’de İstanbul Kuruçeşme’de vereceği konser iptal edildi.
PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Öte yandan Kalın, MİT’in başına geçeceği yönündeki haberlerin yaygınlaşmasının ardından Twitter’daki profil fotoğrafını güncellemişti. Kalın’ın karanlık bir fotoğraf tercih etmesi dikkat çekmişti.
Kalın bununla birlikte, Twitter biyografisindeki “Rümeysa, Dilruba ve Yaren'in babası” yazısını da kaldırmıştı.
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