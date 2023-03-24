Son Dakika... Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:10

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:51

AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktığı ve Yeniden Refah Partisi'nin, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık" dedi.

HÜDA-PAR'DA DAHİL OLDU

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamalarda bulundu. Yıldız şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun."

YRP'LİLER AKP'Yİ İSTEMEDİ

Fatih Erbakan, AKP ile yapılan "ittifak" görüşmelerine ilişkin, "Binali Bey'in ziyareti sonrası il başkanı, MKYY, il sorumluları, hanım temsilcilerimizle geniş kapsamlı istişare yapıldı. Yüzde 60 oranında istenmedi. Yüzde 40 olabilir dendi" demişti.