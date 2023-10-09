Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, “Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor.” dedi.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:10
Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan 'yeni anayasa' açıklaması
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YÖK Başkanı Özvar, gündemdeki Anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu. Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Yeni anayasa çalışması

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