Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, “Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor.” dedi.
YÖK Başkanı Özvar, gündemdeki Anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu. Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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