Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'itiraz' açıklaması: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:41

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçiminin geride kaldığı 17 Mayıs Çarşamba günü yeni bir açıklama yaptı.

YSK, seçimlere ilişkin sandık sonuç tutanaklarını siyasi partilerle paylaşmasının ardından çok sayıda usulsüzlük iddiası sosyal medyada paylaşıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener kuruma yönelik suçlamalar hakkında konuştu.

"İMZA ALTINA ALINMAKTADIR"

Saat 13.59 itibarıyla kameralar karşısına geçen Yener, şunları söyledi:

"Sandık kurullarımız kamu görevlisi bir başkan, bir üye ve 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy vermek gününde pusulalar bu kurul tarafından sayılmakta, ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Bir sureti siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve müşahitlere verilmiştir. Evrakların ilçe seçim kurullarına teslimleri de siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirmiştir.

İtiraz ve şikâyet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da siyasi parti temsilcileri yer almakta. Bu kararlara karşı da YSK'ya tarafların itiraz hakkı var. YSK, önüne gelen itirazları yasal süre içinde sonuçlandıracaktır. YSK'mız tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri anbean siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur.

"SÜREÇ ŞEFFAF ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE"

Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve süreçte siyasi partilerimiz yer almaktadır. YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır."