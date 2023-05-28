Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'e göre 'olumsuz' bir durum yok!
Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken yurdun dört bir yanından skandal görüntüler geldi. Servis edilen onca darp ve kavga haberine rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'olumsuz bir durum' olmadığını söyledi.
İkinci tur için oy verme işlemi sürerken sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı.
Ancak YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.
Yener'in açıklaması şu şekilde:
"Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti