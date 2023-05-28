2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'e göre 'olumsuz' bir durum yok!

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken yurdun dört bir yanından skandal görüntüler geldi. Servis edilen onca darp ve kavga haberine rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'olumsuz bir durum' olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:14
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'e göre 'olumsuz' bir durum yok!
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İkinci tur için oy verme işlemi sürerken sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı.

Ancak YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Yener'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz."


Ahmet Yener YSK YSK Başkanı Seçim 2023

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