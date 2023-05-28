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Seçim günü bile provokasyon! AKP'li grup Bostancı'da sandık görevlilerine saldırdı

Kadıköy Bostancı mahallesinde bir grup AKP'li sandık görevlilerine ve polislere saldırdı. Yaralananların olduğunu bildiren sandık görevlileri güvenliğin sağlandığını bildirerek seçmenlere "Sandığa gelin" çağrısında bulundu. Video çeken yurttaşların telefonuna el koyan saldırganlardan gözaltına alınanların sayısı ise bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:08
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Kadıköy Bostancı mahallesinde, Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si önünde Recep Tayyip Erdoğan marşı açarak bekleyen gruba bir yurttaşın "Bu kişiler burada seçmen ya da görevli değil, burada işleri yok" demesi üzerine olay çıktı. Aralarında AKP gençlik kolları üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, sandık görevlilerine ve güvenlik güçlerine saldırdı.

Kavgayı kontrol altına almak isteyen polisler biber gazı ve cop kullandı. Olay yerine polisin müdahale etmesinin ardından saldırganlardan bir kısmı gözaltına alınırken grubun bölgedeki diğer okullara da provokasyon amacıyla gittiği iddia edildi. 

YARALILAR VAR!

Saldırganlar video çeken yurttaşların telefonlarına el koydu. Provokasyoncu grubun "Siz deliğinizde yaşayacaksınız" dediğini ifade eden müşahitler, "Amaç seçmeni sandıktan uzaklaştırmak. Ancak burada güvenlik sağlandı. Yaralananlar ise darp raporu alıp şikayetçi olacaklar. Seçmene çağrıda bulunuyoruz, lütfen sandığa gelsinler" dedi. 

Bölgedeki bir diğer sandık kurulan okul Hayrullah Kefeoğlu anadolu Lisesi'nden, Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si gelerek olay çıkaran grubun, olayın ardından Bostancı Atatürk Ortaokulu'na geçtikleri iddia edildi. 

 


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