2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... YSK Başkanı Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:30
Son dakika... YSK Başkanı Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim" ifadelerini kullandı.


YSK YSK Başkanı Ahmet Yener

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