Son Dakika: YSK'den 'Emek Partisi' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Emek Partisinin seçime Yeşil Sol Parti listelerinden, kendi adaylarıyla katılma kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasıyla resmileşti.

DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:42
Son Dakika: YSK'den 'Emek Partisi' açıklaması
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Emek Partisinin (EMEP) seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti listelerinden, kendi adaylarıyla katılma kararı Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamasıyla resmileşti.

YSK'DEN AÇIKLAMA

YSK tarafından yapılan açıklamada "Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı. 

"EMEP ADAYLARI İTTİFAK ÇATISINDAN GİRECEK"

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Önemli uyarı: YSK’ya Emek ve Özgürlük ittifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine İttifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir.  Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır" açıklamasında bulundu. 


YSK Emek Partisi Emek ve Özgürlük İttifakı

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