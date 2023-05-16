Son Dakika: YSK'den 'itiraz' açıklaması

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:04

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:14

YSK Başkanı Ahmet Yener, partilerin yurtdışı oy verme sürelerine verdikleri itiraza ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamaları şu şekilde:

"Kurulumuz alınması gereken tedbirler üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Kurulumuzun yurtdışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatlerine ilişkin değişiklik açıklamalar görmekteyiz. Kurulumuz Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti ile CHP'nin ortak verdikleri dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı ile THY ile iletişimlerini kurmuş, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saat ve günlerine ilişkin dilekçeleri değerlendirerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir.

İkinci tur Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Sürenin kısalığı göz önüne alınarak, ilk turda da oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin talepleri göz önüne alınarak düzeltmeler yapılmıştır. Mümkün oldukça talepler karşılanmaya çalışılmaktadır."