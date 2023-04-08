Son dakika... YSK'ye bildirildi: HDP ve DSP kura çekimine katılmayacak

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:47

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 14:42

Yüksek Seçim Kurulu'nca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için saat 14.00'te kura çekimi yapılacak.

Habertürk'ün aktardığı habere göre kura çekimi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Sol Parti (DSP), bugün yapılacak seçim pusulası için kura çekimine katılmayacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hakkında kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti (YSP) adı altında girme kararı almıştı. Seçim bildirgesini de Yeşil ve Sol Parti adı altında açıklayan HDP, milletvekili adaylarını da bu parti üzerinden göstererek seçime girecek.

DSP ise dün yapılan yoğun görüşme trafiğinin ardından Cumhur İttifakı'nı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. DSP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi bekleniyor.