HÜDA PAR, YSK’ye dilekçeyi verdi: Seçime kendi amblemiyle girmeyecek

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listelerinden gireceğini açıklayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçesini verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:53
HÜDA PAR, YSK’ye dilekçeyi verdi: Seçime kendi amblemiyle girmeyecek
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, 9 Nisan'a kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyor.

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi içinse yarın saat 14.00'te YSK'de kura çekilecek.

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AKP listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu.

İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek.


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