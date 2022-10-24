Son seçim anketinde Erdoğan'a 'Süleyman Soylu' sürprizi
Artıbir Araştırma Şirketi'nin son yaptığı anket çalışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmaması durumunda Süleyman Soylu'nun oy oranı dikkat çekti.
Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlere az bir zaman kalmışken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını duyurmuştu.
Muhalefet tarafından Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı tartışmaları sürerken Artıbir Araştırma dikkat çeken bir seçim anketi sonuçlarını yayımladı.
Seçmenlere "Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda aşağıdaki isimlerden hangisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istersiniz?" diye soruldu.
Ankette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Baykar Teknoloji Lideri ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar isimleri yer aldı.
Seçmenlerin yüzde 33,3'ü 'Hiçbiri' derken yüzde 19,4'lük kesim Süleyman Soylu dedi.
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