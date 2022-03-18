Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar: 'AKP hâlâ birinci ama...'
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin halen birinci parti olduğunu ancak oyların CHP ile neredeyse kafa kafaya geldiğini belirtti.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu. AKP ve MHP'nin seçim kanununda değişiklik teklifine ilişkin konuşan Mehmet Ali Kulat, son yaptıkları anketin sonucunu da canlı yayında paylaştı.
CHP ile AKP arasındaki makasın daraldığını belirten Mehmet Ali Kulat, "Biz her ay kamuoyu araştırması yapıyoruz. Sistematik bir şekilde abonelerimiz için yapıyoruz. AK Parti'nin halen birinci parti olduğunu söyleyebilirim. Ama makas CHP ile son derece kapanmış durumda. Bu CHP'nin oyu arttığı için değil AK Parti'nin oyu azaldığı için. AK Parti'de erime devam ediyor. AK Parti şu anda yüzde 28-29 bandında ki bunun içinde yüzde 2'lik bir HDP'li seçmenin olduğunu var sayarsak 27'lere kadar inebilecek bir AK Parti şu an için görünüyor. CHP'yle çok yaklaştılar kafa kafaya geldiler" diye konuştu.
"HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK"
Kulat, seçim kanunu teklifin barajın düşürülmesinin bir HDP'yi baraj altı bırakmak ve Millet İttifakı'nı bölmek üzere iki amacı olduğunu söyledi.
HDP'nin baraj sorunu olmadığını belirten Kulat "İktidar tarafından şöyle bir iddia var: 'Baraj yüksek olduğu için Türkiye’de HDP barajı aşsın diye başka partilerden HDP’ye destek oluyor, bunu engelleyelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da blok oy alıyor, bunu engelleyelim.' Bu da AK Parti’den giden vekil anlamına geliyor. Dolayısıyla baraj aşağıya düştüğünde HDP’nin baraj altında kalacağına inanan iktidarda bazıları var. İş öyle değil HDP barajın üstünde. HDP’nin yüzde 2-3 seçmeni, şehirlerde genellikle esnaf olanlar, kendilerini iktidarın içinde kamufle ederler. İktidar değişsin o seçmen bu sefer de kendini CHP’li diye tarif eder. Çünkü devletten çekinceleri olan bir seçmen gurubu. AK Parti içinde kendini kamufle ediyorlar, seçim zamanı sandığa gittiklerinde HDP’ye oy verirler" dedi.
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