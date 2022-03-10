Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!
Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.
Araştırmanın ilk ayağında katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz” sorusu yöneltildi.
Yüzde 54 “Asla oy vermem” dedi.
“Kesinlikle oy veririm” diyenler ise yüzde 34 olarak belirlendi. “Oy kullanmam” diyen katılımcılar ise yüzde 1.9'luk dilimde kaldı. Kararsızlar yüzde 10.1 olarak kayıtlara geçti.
“Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna, katılanların yüzde 38.6 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 40.1 ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi.
Rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 37.6'ya gerilerken, muhalefetin adayına verilecek destek yüzde 49.6'a yükseldi.
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