Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.