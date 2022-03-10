Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 09:22
Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

Araştırmanın ilk ayağında katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz” sorusu yöneltildi.

Yüzde 54 “Asla oy vermem” dedi.

“Kesinlikle oy veririm” diyenler ise yüzde 34 olarak belirlendi.  “Oy kullanmam” diyen katılımcılar ise yüzde 1.9'luk dilimde kaldı. Kararsızlar yüzde 10.1 olarak kayıtlara geçti.  

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

Ankete göre bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa partilerin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise şöyle:

AKP yüzde 32.0. CHP yüzde 30.3, HDP yüzde 9.8, MHP yüzde 6.9, İYİ Parti yüzde 12.9, Saadet yüzde 1.0, Gelecek Partisi yüzde 0.4, Deva Partisi ise yüzde 2.8.

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

“Hangi İttifaka oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapta Millet İttifakı 4 puan önde.

Vatandaşların yüzde 38.1'i Millet İttifakı derken, yüzde 34.2 Cumhur İttifakı'na oy vereceğini açıkladı.

İttifaklar dışında partilerden birine oy vereceklerin oranı ise yüzde 16

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan-İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti!

“Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna, katılanların yüzde 38.6 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 40.1 ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi.

Rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 37.6'ya gerilerken, muhalefetin adayına verilecek destek yüzde 49.6'a yükseldi.

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