Siyasi partilerin ideolojik kırılımı… Dikkat çeken anket sonucu: Hangi partiye oy verenler hangi ideolojide?

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:57

Güncelleme: 03.11.2024 - 18:57

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (ANK-AR) tarafından yapılan araştırmada siyasi partilerin ideolojik kırılımı ölçüldü.

Buna göre, CHP'lilerin yüzde 59.2'si kendini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlıyor.

AKP seçmeninin yüzde 35.7’si kendisini ‘Muhafazakar’ olarak tanımlarken, MHP seçmeninin yüzde 80.2’si ‘Türk Milliyetliği’ne yakın.

DEM Parti tabanında ise yüzde 43.7 ile ‘Kürt Milliyetçiliği’ ilk sırada.

Öte yandan, AKP seçmeninin yüzde 14.7’si kendini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlarken, bu oran MHP’de yüzde 12.4’te kaldı.

Ankete göre, AKP seçmeninin yüzde 20.7’si de siyasi görüşünün olmadığını belirtti.