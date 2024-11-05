ORC Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuç: Fark sadece 1 puan!
Muhalefet 'erken seçim' çağrısını sürdürmeye devam ederken; ORC Araştırma son seçim anketini yayımladı. ORC'nin son anketinde CHP liderliği kıl payı sürdürdü. İşte ayrıntılar...
Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma, son anketine ilişkin sonuçlarını yayımladı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA...
ORC Araştırma’nın 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 41 İl'de 6500 katılımcı ile yüz yüze görüşerek yaptığı çalışmada, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
CHP KIL PAYI BİRİNCİ SIRADA
Anket sonuçlarında CHP kıl payı birinci parti olmayı sürdürürken, ikinci sırada AKP yer aldı.
İşte ORC’nin anketinde partilerin oy oranları:
- CHP: Yüzde 30,5
- AKP: Yüzde 29,4
- MHP: Yüzde 10,5
- DEM Parti: Yüzde 7,5
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,1
- Zafer Partisi: Yüzde 4
- İYİ Parti: Yüzde 3,9
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2
- TİP: Yüzde 1,3
- Demokrat Parti: Yüzde 1,2
- DEVA Partisi: Yüzde 0,9
- Memleket Partisi: Yüzde 0,8
- Saadet Partisi: Yüzde 0,8.
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 5, 2024
?? CHP: %30,5
?? AK PARTİ: %29,4
?? Bu araştırma 27 Ekim-02 Kasım 2024 tarihlerinde,
41 İl'de 6500 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/3XyYqzRiDn
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